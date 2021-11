KULTUURIBIIT | Näitleja Joosep Uusi playlist

Lavastuses mitmes rollis üles astuv näitleja Joosep Uus ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Molchat Doma - Sudno

See on öise rattasõidu lugu. Peaasjalikult kuulan muusikat liikumises, kodust eemal olles. Võtan haruharva aega ainult muusika kuulamiseks, ilma et ma seejuures midagi teeksin. Muusika muutub minu jaoks tihti terviklikuks mingisuguses atmosfääris.

Roxy Music - In every dream home a hearthache

Ma tahaksin selle konkreetse loo pühendada Eesti Noorsooteatri noortestuudiole. Minu jaoks sobib see õhtuseks jalutuskäiguks vanalinnas.

Porcupine Tree - Fear of a Blank Planet

Selle loo kõrvale sobib hästi ka üks raamatusoovitus: Bret Easton Ellis "Lunarpark", mis on ühtlasi olnud inspiratsiooniks selle albumi loomisel.

Boomtown Rats - I don't like Mondays

Naudin väga muusikat, mille sisse on põimitud hea lugu. I don't like Mondays mängib kontrastil, kus instrumentaalne osa on pigem helge, kuid loo narratiiv morbiidne. See on suurepärane hommikujooksu lugu, silmipimestava päikesepaiste korral.

Vaiko Eplik album „Varielu“

„Varielu“ on minu jaoks suve muusika. Kõik mälupildid, mis tekivad, on autosõidud väiksematel teedel, lehtes puud ja põhjarannik.

Snarky Puppy - Lingus(We like it here)

Teinekord on lihtsalt suur rõõm näha kedagi seda lugu esimest korda kuulmas. Avastan ka ennast aegajalt selle loo videot uuesti üle vaatamas, sest artistide virtuoossus, joviaalsus ja seda väljendavad ilmed on lummavad.

Jocelyn Pook - Masked Ball

See on Kubriku filmist Eyes Wide Shut, võib-olla kõige imelikum muusikasoovitus üldse. Ma ei kuula seda lugu niisama kodus, vaid lugu on üks neist, mis saab terviklikuks õiges atmosfääris. Avastasin selle, kui töötasime Von Krahlis lavastusega „*******“. Elamuse sain sellest Viru keskuse poodides sihitult jalutades – kõik need mannekeenid, ilumaailm, tihe askeldamine poodides – kõik võimendub selle muusika taustal veidraks.