KATKEND RAAMATUST | Savisaare soodsad verevärskendamise seansid. "Aitan sind veidi Hispaanias, sa aita mind veidi Tallinnas"

Edgar Savisaare massiivne jälitamine algas 2014. aasta suvel, kui peaministriks sai Taavi Rõivas ja justiitsministriks endine kriminaalasjade uurija Andres Anvelt. Kaitsepolitsei alustas 17. juulil 2014 kriminaalasja, mis põhines kaks nädalat varem pealt kuulatud kõnelusel. 30. juunil 2014 kell 16.15 kuni 17.30 kohtusid Savisaar ja Alexander Kofkin restoranis Balalaika.

Kohtumine algas menüü vaatamisega. Savisaar tellis suure greibimahla jääga ja Kofkin ploomimahla, külmana. Savisaar tahtis tellida Vene pliine balõkiga ja piirduski sellega, kuigi Kofkin üritas peale käia lõhesteigiga. Pearoast loobuti. Savisaar loobus ka pakutud napsust. Jutt jätkus Savisaare tervisest ja vererõhust ning viimasest reisist Singapuri. Savisaar tundis huvi Meritoni eelviimase direktori Heinz Weisli vastu, kes maksmata peoarve tõttu Keskerakonnale inkassofirma kaela saatis. Kofkin rääkis seejärel pikalt hotelli juhtimisest ja kaadrivalikust ning jõuti Kofkini õepoja Burõhhi juurde. „Läbikukkunud kandidaat su tütre peigmeheks. Tahtsin nad paari panna,“ tunnistas Kofkin ja jõudis peagi palveni, et ta sooviks Mündi 2 / Raekoja plats 10 / Saiakang äriruumide Killukesi kaitsepolitsei salajasest ettekandest 223 rendilepingut 10 aasta võrra pikendada, sest ta on sinna investeerinud. Tegemist on väikse, 77ruutmeetrise äripinnaga, kuid samas stabiilse äriga. Vanasti oli seal Estkompeximi jäätisekohvik ja lepingu järgi peaks rendileping pikenema viie aasta kaupa. Seejärel kutsus Kofkin Savisaart Šveitsi või Hispaaniasse külla, lubades, et ees ootab tema Bentley koos juhiga.

Paavo Kanguri raamat "Eesti korruptsioon" uurib ja mõtestab korruptsiooni olemust Eestis kolme kümnendi jooksul. Esile on toodud säravamad juhtumid ja nende kuulsamad „kangelased“ alates Tallinna vanalinna kaaperdamisest ja lõpetades rahastamisskandaalidega.