Kas nad ei viitsi maakaarti vaadata või on neil mingi muu viga, kuid Eestis sattuvad moslemid lõksu. Siit Soome nad ei saa. Kui meie valitsevad ringkonnad pingutavad, siis sadama kasutamise Soome minekuks suudavad nad arvatavasti nii kinni panna, et oravgi laevale ei pääse. Näiteks laevad võivad kaks meetrit kaist eemalduda ning laevale saada raske. Veel parem kui Paavo oma laevadega Lähis-Ida külaliste tuleku ajaks üldse Tallinna sadamatesse ei tule. Muidugi pole välistatud, et Paldiski ärimehed neid hea raha eest üritavad üle viia.