President Pätsi lapselaps Matti: minu jaoks oli Eestisse tulles pettumus, et eestlased polegi paremad kui venelased

Värskelt mälestusteraamatu avaldanud Matti Päts räägib intervjuus Eesti Päevalehele oma presidendist vanaisast ja Venemaa elust, aga ka sellest kuidas Mart Helme proovis tast endast presidenti teha.

Kirjastus Ilmamaa andis välja Matti Pätsi raamatu „Lapselapsest vanaisaks. Mälestused”. Päts sõnab, et raamatu valmimine ja väljaandmine venis lõpuks seitsme aasta pikkuseks, kuid tal on väga hea meel, et see lõpuks tehtud sai.

Raamatu eessõnas kirjutate, et raamat valmis juba 2017. aastal. Millal seda kirjutama hakkasite ja mis viivitas selle väljaandmist peaaegu neli aastat? Kas olete elus ka päevikupidaja olnud?



Mina olen olnud väga vilets päevikupidaja.