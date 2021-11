Valgevene piiril pole veel tulevahetuseks läinud, kuid ohvreid üha lisandub

Poola teatel on praegu piiri ääres laagris umbes 4000 sisserändajat, keda Valgevene pool ei lase tagasi pöörduda ka siis, kui nad seda soovivad. Nädala teises pooles tulnud uudised annavad siiski lootust, et uute tulijate juurdevool mõnevõrra väheneb. Euroopa Komisjoni sanktsiooniähvardused sundisid Turkish Airlinesi teatama, et Türgi lõpetab kõigil liinidel Süüria ja Iraagi reisijate teenindamise. Valgevene riiklik lennukompanii Belavia andis samasuguse lubaduse Istanbulist Minski minevate lendude kohta ja Süüria Cham Airlines teatas Damaskuse-Minski liini sulgemisest. Iraak tühistas Bagdadis tegutsenud Valgevene konsuli diplomaatilised volitused ja lubas uuesti, et otselende Valgevenesse enam ei tule. EL-i välisministrid arutavad esmaspäevasel kohtumisel, milliseid uusi sanktsioone Valgevene režiimi ja selle kaasosaliste vastu tuleks piirikriisi tõttu kehtestada.