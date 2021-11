JUHTKIRI | Minski inimkaubitseja tuleb peatada

Mõne nädala kuni kuu perspektiivis lisab pinget lähenev talv. Hoiame pöialt, et ilm veel päris külmaks ei läheks. Muidu ähvardab piiritsooni metsadesse paisatud migrantide, kelle hulgas on ka lapsi, humanitaarolukord päris hulluks muutuda. Selles on süüdi inimkaubitsejaks hakanud Lukašenka, ent see ei muuda migrantide surnuks külmumise vaatamist lääneriikidele kergemaks. Lahenduseni (loe: Valgevene otsib migrantidele enda juures paremad elutingimused või saadab nad kodumaale tagasi) on vaja jõuda enne, kui asi nii kaugele läheb.

Teiseks tuleb Euroopa Liidul saavutada see, et Valgevenesse ei toodaks migrante lennukitega juurde. Soliidsed lennufirmad, nagu Turkish Airlines, on lubanud koostööd teha. Aga lõpp on vaja teha ka inimkaubitsejate organiseeritavatele tellimuslendudele. See on keerulisem, kuid võimalik. Ühtlasi tuleb Iraaki, Jeemenisse ja teistesse migratsiooniallikatesse saata jõuliselt sõnumit, et Valgevene kaudu ei pääse EL-i.