„Kupee nr 6” naispeaosatäitja: film aitas mul teha suure sammu edasi nii näitleja kui ka inimesena

„Kupee nr 6” naispeaosas hiilgab seni rohkem Soome telesarjades kaasa teinud ja teatris töötanud 37-aastane Seidi Haarla. Musta huumori võtmes võib öelda, et just siis, kui tundus, et tema rong on läinud, kostis käänaku tagant siiski kuulsust tõotav vile ja Seidi astus õnnevagunisse.

Millegipärast on filmi esimestest kaadritest alates tunne, et sa ei suhtu Venemaasse ja venelastesse ükskõikselt. Sa räägid isegi vene keelt keskmisest paremini.



Tõsi ta on. Ma läksin Peterburi riikliku teatriakadeemia sisseastumiskatsetele 2005. aasta juunis. Meid oli neli soomlast, keda ühendas see, et Helsingi teatrikooli katsetel me teise vooru edasi ei pääsenud. Mäletan, et kuulasin kassetilt Majakovski luulet ja püüdsin seda kõrvakuulmise järgi selgeks õppida. Kümnetunnise bussisõidu ajal suutsin luuletuse küll ära tõlkida, aga mul ei olnud õrnematki aimu, kus üks sõna lõpeb ja teine algab. Aga kooli sisse ma sain. Pidasin seal vastu ainult pool aastat, sest õppetöö oli väga intensiivne, aga ükski õppejõud ei soostunud rääkima inglise keeles. Nii et jätsin kooli pooleli.