Kolm doonorineeru saanud mees: 30 aastat tagasi sain esimest korda eluks uue võimaluse

Koit Mägi pole saanud doonorite abiga pelgalt üht neeru ega ka mitte kaht neeru. Talle on siiratud lausa kolm neeru. Esimene siirdamine tehti talle 1990-ndate alguses, kui ta oli napilt täisealine noormees.

„14-aastaselt juhuleiuna avastati, et mu neer ei tööta nagu vaja. Oli igasuguseid hälbeid, kuni 18-aastaselt sai ta täitsa otsa ja pidin dialüüsravile minema," kõneles Mägi. Neerud aitavad verd jääkainetest ja liigsest vedelikust puhastada. Kui neerud vajalikus mahus tööd ei tee, tulebki inimesel kolm korda nädalas istuda tundide kaupa dialüüsis, et masin vere neerude eest ära puhastaks. See pole aga mugav ega lihtne asendus töökorras neerudele.