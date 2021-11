JUHTKIRI | Väärtuslikud said veel väärtuslikumaks

Osalt on ettevõtete väärtuse suurenemise taga Euroopa Keskpanga ja teiste suurte keskpankade eksperimentaalne rahapoliitika. Kui EKP pandeemia rahasüstid tõepoolest tuleval kevadel lõpetab (nagu peab vajalikuks ka EKP nõukogu liige Madis Müller), siis võib juhtuda, et järgmisel sügisel ei näegi me järgmises TOP 101-s enam sama hoogsat väärtuste kasvu, kuigi eelnenud majandusaasta võis olla suurepärane.

Aga olgu rahapoliitika toega aktsiate hindadele kuidas on, meie ettevõtted on samuti olnud tublid. Nad on läbinud pandeemia ettenägematuma osa ja isegi tugevamaks muutunud.

Teist aastat TOP 101 tipus trooniv Eesti Energia näitab, kui oluline on suure keskkonnamõjuga tegevusaladel rohepöördega kaasa minna, et investorid ja kreeditorid su tegevust kõrgelt hindaksid. Kuigi möödunud aasta oli energiatootjatele pigem kehv (erinevalt tänavusest), kasvas Eesti Energia väärtus ligi kolmandiku võrra. Võlujõuks on rohepööre – Eesti Energiast on saanud küllalt suur taastuvenergia tootja, et investorid hindaksid tema väärtust suuremate suhtarvudega kui „pruunide” energiatootjate väärtust.

TOP 101-s pole meie kuulsaid idufirmasid, sest ettevõtteid, mis kasumit veel ei teeni, tuleb hinnata teistsuguste meetoditega kui n-ö tavalisi. Kui aga siiski kõrvutada TOP 101 edetabeliga TOPTech 25, mis hõlmab Eesti väärtuslikumaid idufirmasid, siis pole „tavaettevõtetel” põhjust häbeneda: vaid kaks Eesti idufirmat – Wise ja Bolt – on hinnanguliselt suurema väärtusega kui Eesti Energia. Eesti majandusele on vajalikud ja väärtuslikud nii idu- kui ka tavalised firmad.