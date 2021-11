Filmi „Päris Rannap” alguses näidatakse peategelast võttemeeskonnaga arutlemas, kuidas võiksid nad kirikus tema orelimängu filmida. Rannapit häirivad küünlad, mida põleb kõikjal hulgi. „Ei ole realistlik, vaataja hakkab mõtlema, kust need küünlad siia said.” Ta tahab, et kõik näeks välja naturaalne nagu tema igapäevaelu. Rannap soovib kõndida kirikusse, mängida orelit ja siis kaduda öhe. Lõpulause võiks kõlada tema arvates järgmiselt: „Oli üks hea muusik, aga ainult very very local …”