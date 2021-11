Merkeli telefonikõne „härra Lukašenkale” tekitab piinlikke küsimusi

Poola-Valgevene piiril ja Vene-Ukraina konfliktijoonel hõõguvate pingete tõttu on häälekamaks muutunud ka lääneriikide juhid. Esmaspäeva õhtul Vladimir Putiniga peetud telefonikõnes teatas Emmanuel Macron, et Prantsusmaa on valmis Ukraina territoriaalset terviklikkust kaitsma. Briti peaminister Boris Johnson kinnitas esmaspäeval peetud kõnes toetust nii Poolale kui ka Ukrainale ja kritiseeris Vene-Saksa gaasiprojekti Nord Stream 2. Hoopis hull on Saksa kantsleri Angela Merkeli käitumine, kes pidas esmaspäeval piirikriisi lõpetamiseks telefonikõne Lukašenkaga. Valgevene riigimeedias serveeriti Merkeli kõnet kui diplomaatilist triumfi, sest alates 2020. aasta valimisvõltsingust pole ükski lääne riigijuht Lukašenkat vestluse vääriliseks pidanud. Millest räägiti? Mis kõnele järgnes?