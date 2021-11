Tekkinud olukorras näeb Soome välisminister Pekka Haavisto selget süüd Valgevene režiimil, mis on Euroopa Liidu vastaseks relvaks teinud rände. Välisministri hinnangul ei saa tarade taga piiriületust ootavate inimhulkade kohta öelda, nagu oleks tegu sõja eest põgenejatega.

„Need on inimesed, kellele on president Lukašenka on andnud valelubadusi, et nad tuleksid tema pealinna Minskisse ja suunduksid sealt edasi Euroopa Liidu poole,” ütles Haavisto.