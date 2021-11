Kliimateadlane Annela Anger-Kraavi: oleme komakohtade üle vaieldes end surma mõistnud

Möödunud nädalavahetusel lõppes ÜRO 26. kliimakohtumine Glasgow’ kliimapaktiga, mille allkirjastas 200 riiki. Kuigi optimistide arvates astuti suur samm edasi, sest esimest korda lisati kokkuleppesse punkt fossiilkütuste osakaalu vähendamise kohta, ei liigu me kliimavaldkonna ekspertide hinnangul siiski piisavalt kiiresti, et hoida ära katastroofilist soojenemist. See tähendab, et hukkunute arv ei piirdu ainult veerand miljoni inimesega aastas.

„Ei ole palju neid inimesi, kes saavad otsustada elu ja surma üle, aga meie need oleme. Meie kätes on see, et maailm oleks parem ja kannatusi oleks vähem,” ütles USA kliimasaadik John Kerry viimase arutelu ajal. Tihtipeale ei pööra laiem üldsus säärastele väga tehnilistele läbirääkimistele suurt tähelepanu, sest ei nähta seost iseenda eluga. Kerry sõnavõtt ilmestas hästi, et tegelikult otsustatakse just ÜRO kliimakõneluste laua taga inimkonna tulevik.