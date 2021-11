Kuna Graps ja Linna olid eri aastakäigu poisid, said nad sõjaväekirsasid koos tallata aasta. „Toona oli teenistus kaheaastane. Graps tuli minust aasta hiljem ja saime koos olla ühe aasta.”

Muusikute elu polnud sõjaväes mingi meelakkumine, ja kui riiki oleks praegu kaitsta vaja, saaksid nad sellega hakkama, muheleb Linna. „Kõigepealt oli „õppepunkt”: lasime püssi, roomasime lumes. See kestis kaks kuud. Lootsime, et pärast õppepunkti saame kohe orkestrisse, aga meid saadeti teenistusse. Poolteist kuud pidime Vasalemma vangilaagrit valvama, nii et mina olen seal postil seisnud ja pärast seisis Graps ka.”