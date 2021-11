NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Ansip põrutab jälle

Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu. Kallaste majas pole naeru kuuldud juba mitu päeva. Peretütar Kaja käib ringi nutetud silmadega – ja hea seegi, et üldse käib, hulk aega keeldus toast sootuks väljumast, saatis tagasi söögi, ja kui keegi nina ukse vahelt sisse pistis, hakkas patjadega loopima. Isegi majaisand Siim sai väikese diivanipadjaga otse vuntsidesse.