ARVUSTUS | Peaaegu päris oma märulipõnevik. „Omerta 6/12” on põhjamaiselt karge pantvangidraama

Soome-Eesti koostööfilmilt „Omerta 6/12” soovinuks rohkem riske ja eksperimenteerimist. Või on lihtne meelelahutus just see, mida publik praegu igatseb?