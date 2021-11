KULTUURIBIIT | Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade projektijuhi Taavi Esperki playlist

Mulle meeldib muusikat ise avastada. Sukelduda obskuursetele heliväljadele ja sealt lahkuda kimbu uute leidudega. Tänane list mõningaid selliseid näiteid ka sisaldab, aga enamalt jaolt on tegemist jalutuskäiguga läbi minu lemmikute, kes kuidagi muul viisil - raadio, tele, kino, ajakirjandus, sõbrad - on omal ajahetkel minuni jõudnud".

Jim Arrow & The Anachrones “Sad Disco”

Minu kodumaine lemmikbänd läbi aegade. Tõeliselt lahe post-punk laulva revolutsiooni ajastust, kelle materjali on kõikide rõõmuks viimase aasta jooksul üles laaditud ka Spotifysse ja Bandcampi. Kuulake ja avastage, kes seda veel teinud pole!"

Joy Division “Disorder”

Bänd, kelle looming on minu muusikamaitset enim vorminud. Oluliseim bänd mulle. Post-punk ja Joy Division dieedil olen viibinud oi kui palju kordi. Iga aasta ikka jälle ja jälle. Kuna käesolev playlist ei saa olla kummist, siis võtab Joy Division kokku ka kogu Madchesteri skeene, mis mulle ülimalt meelepärane on: JD järg New Order, The Stone Roses, Happy Mondays, The Smiths, Oasis, The Fall, The Verve.

Nick Cave & The Bad Seeds “Into My Arms”

Melanhoolne ilu. Minimalistlikult täpne. Arvatavasti üks levinumaid Nick Cave lugusid. Minu jaoks ei ole need 20 aastat, mil selle looga esmakordselt tutvust tegin, selle laulu väärtust kuidagi kahandanud. Üks suur lemmik, INXS ja Michael Hutchence, kumab mõtetes läbi selle pala samuti. Muideks, uskumatu lugu, aga mul on olnud au viibida Nick Cave-ga ühel laval! Juhtus see paar aastat tagasi Birminghamis - embused siinkohal mu kallile Karinile, kellega koos olime “Conversations with Nick Cave” kava Inglismaale kuulama sõitnud. Nii me siis lonkisime seal kontserdimajas aega parajaks enne live-t, kui keegi artisti management-st pöördus meie poole, et kas oleksime huvitatud eriti eksklusiivsetest kohtadest, mis asuvad otse laval ja Nick-st kõigest mõne meetri kaugusel? Olime loomulikult nõus!