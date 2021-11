Holland andis Veneetsia biennaali paviljoni Eestile ametlikult üle

Hollandlased näitavad oma kunsti väljaspool Rietveldi paviljoni esimest korda pärast 1954. aastat. Kuna ajalooline Hollandi paviljon biennaali südames Giardinis on seega tühi, kutsuti sinna näitust tegema Eesti tiim, et tervitada Veneetsia biennaali südames noori riike. Eesti on Veneetsia biennaalil esinenud 1997. aastast, kuid kuna Giardinisse ei ole enam võimalik ehitada uusi hooneid, ei ole noortel riikidel tavaliselt võimalust biennaali peatänaval esindatud olla.