JUHTKIRI | Uute nägude ja retoorikaga valede vastu

Aga teeb kurvaks, et samal ajal ei suuda Facebook kontrolli all hoida eestikeelset provotseerimist ja inimeste hullutamist. Sel platvormil on lubatud justkui kõik, mis segab vaktsineerimist ja selle üle arutlemist. Debati nime all käib enesehävitajalik võidujooks.