Sel nädalal ilmunud Hannes Rummi ja kirjastuse Hea Lugu raamat Ülo Nugisest on tulvil ajaloolisi meenutusi ja lõbusaid detaile, neist üks hoogsam on sellest, kuidas kuningriiklased toonast spiikrit püüdsid ärritada.

Katkend raamatust: "Kulboki väitel ähvardas Nugis kuningriiklasi suurte jamadega, kui kometi tegemine parlamendi ruumes ei lõppe. „Loomulikult oli meil seepärast vaja ka Nugisele koht kätte näidata!” ütles Kulbok. Kuningriiklased arutasid Nugisele ärategemise võimalusi Loodusmuuseumi lähistel, mida juhatas nende toonane parteikaaslane Peeter Ernits. Seal tekkiski kuningriiklastel mõte, et Nugise narrimiseks sobiks kärplase topis, „kes küllaltki rojalistliku tootemiloomana võiks palvetunnil meie laua peal olla.”