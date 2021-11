Kalle Klandorf: rahu, linnavalitsuse istungid toimuvad ikka riigikeeles

"Keskerakonna linnavalitsuse liikmete esimene ühine keeleruum polegi vist riigikeel. Komanda Kõlvarta on 100% tüüri juures. Sõnumiga parteisse aga ka välja – see on meie linn, kui ei meeldi, tuled kustu," kirjutas reformierakondlane Kristen Michal eile Eesti Päevalehes. Ta imestas ühtlasi, et miks pole linnavalitsuses Raimond Kaljulaidi. Lahkuv linnavalitsuse liige Kalle Klandorf sellega nõus ei ole.