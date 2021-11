Produtsent: oleme harjunud mõtlema, et Eesti on väike, aga rahvusvaheliselt Eesti tegijaid teatakse

Algselt filmiti planeeritult aasta alguses, pandeemiast tingituna lõppeks suvel ja sügisel toimunud intensiivsed filmivõtted toimusid Eestis ning võttegrupis oli mitmed olulised võtmerollid Eesti filmitegijatele usaldatud. Filmi peakostüümikunstnik on Neoon Must, peagrimmikunstnik Külliki Pert, filmi ametlikud fotod, mis on jõudnud Soome pressi, valmisid fotograaf Birgit Püve poolt. Eesti poolset tootmist juhtis produtsent Anu Veermäe- Kaldra Menufilmidest ja tööd ning võttegruppi koordineeris tootmisjuht Eva-Kristina Mill.

Filmi sündmustik toimub 80-date aastate Soomes, väikelinnas ja külas. Mis sai kostüüme luues oluliseks?

Soome moel läks 80-datel väga, väga hästi. Meie filmi tegevus toimub peamiselt väikekülas ja sinna päris need look'id ei jõua, mis on 80ndate Vogue'ide esikaantel. Küll aga on nemad nendest hoopis otsemalt mõjutatud, kui oli näiteks 80-date Eesti. Üks meie loo peategelastest Mimi (Anni Iikkanen) on pärit oluliselt vaesemast ja kesisemate garderoobi täiendamise võimalustega perest, kui teine peategelane, Maria. Ehkki muusika ja ajakirjad, mis tema stilistikat mõjutavad, on 80-date Euroopast, on talle kättesaadavad asjad sageli kellegi vanad ja pärit kohati hoopis 70-datest.

Kas tollaeagse Soome olustiku tabamine oli kerge või raske, eriti Eesti inimese pilgu läbi?

1980-date Eesti ja Soome vahel on suur erinevus. 2005. aastaks on see vahe juba peaaegu kadunud.

Mulle endale oli see väga südantsoojendav filmiprojekt oma ajastuga. Olen sündinud aastal 1984 ja minu esimesed vaimustused moest ja riiete detailidest, samuti esimestest enda ümberõmmeldud riietest on saadud, tehtud ja inspireeritud nendest samadest Soome 80-date riietest, mis 90-date alguses abipakkidega värskelt vabanenud Eestimaale jõudsid. Mäletan neis sobramist, vaimustumist ja neist endale uute asjade õmblemist. Neid pastelseid toone ja imelisi ning inspireerivaid detaile. Seda helgust ja kergust! Meie film räägib väga rasketest teemadest ja ometi läbi selle valguse.