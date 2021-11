Hiinal ei lasta #MeToo-kaebuse pärast kadunud tennisetähe juhtumit kinni mätsida

Hiina võimueliidi liiget seksuaalvägivallas süüdistanud ja seejärel avalikkusest kadunud tennisist Peng Shuai kolleegid ja toetajad on rahvusvahelisel areenil juba nädalaid tema saatuse pärast häirekella löönud. Nädalavahetusel ilmus tennisetäht Pekingis esimest korda välja, ehkki tema liikumis- ja suhtlemisvabadus paistab endiselt piiratud olevat. Pühapäeval avaldatud fotodel näeb teda Fila laste tenniseturniiri külaliste seas elus ja tervena. Päev varem postitasid Hiina spordifunktsionäär Ding Li ja ingliskeelse propagandalehe Global Times peatoimetaja Hu Xijin Twitterisse valiku foto- ja videomaterjali, kus näeb Pengi populaarses pealinna restoranis õhtust söömas. Sportlane ise pole aga endiselt saanud välismaailmaga suhelda, ehkki ennast Pengi heaks sõbraks pidava Ding Li sõnul olevat tema telefon pidevalt sisse lülitatud. Ding ütles Reutersile, et välismeediale ei soovivat Peng praegu intervjuusid anda, sest telefonikõnesid olevat lihtsalt liiga palju. Naiste tennise assotsiatsiooni (WTA) juhi Steve Simoni kinnitusel on alaliit endiselt üritanud Pengiga eri viisidel ühendust saada, kuid tulemusteta.

Samal ajal on märke, et Hiina tsensorid üritavad riigi ühe tuntuima sportlase isikut avalikkuse mälestustest kustutada.