Tarkovski naaseb elektronooperiga Kultuurikatlasse

1979. aastal aitas Tallinna Kalinini rajooni mereäärne tööstusmaastik luua vene filmiajaloo kõige kummastavamaid kaadreid. 42 aastat hiljem jookseb Tarkovski tegelaskuju Kultuurikatlas taas mööda kafkalikult lõputuid koridore ja metalltreppide roostetanud astmeid. Thomas Cornelius Desi (Austria) loodud stsenaarium räägib vanast ja haigest Tarkovskist (kehastab Gilbert Handler), kes on ümbritsenud end digitaalsete suhtlusvahendite kilbiga, nii et elavat inimest ta enda ligi ei lase – endise abikaasa ja operaatoriga räägib ta vaid Skype’i vahendusel, aega veedab ChatBot tüdrukuga ja vahepeal uurib robotkätt.

2019. aastal köitis see elektrooniline ooper Euroopa uute ooperi ja balletisüžeede konkursi žüriid sedavõrd, et projekt oli nelja parima idee nominatsioonis koos selliste teatritega nagu Pariisi Rahvusooper ja Berliini Riigiooper (Theater Unter den Linden). Hindajaid köitis idee kaasaegsus ja kõnetavus. „Tarkovski püüdis muuta maailma läbi uute kujundite loomise ja kasutas selle juures väga tugevaid kunstilisi, esteetilisi ja filosoofilisi ideid,“ kirjeldab lavastuse kunstiline juht Thomas Desi. „Tema skeptiline suhtumine ümbritsevasse on ka mulle arusaadav ja ma mõtlen, kuidas Tarkovski oleks reageerinud, kui oleks elanud 2021. sajandil. Milliseid filme oleks ta teinud? Milline oleks olnud tema enda kaheksas film,“ arutleb Desi.