Villu Zirnask: elu on inimese parim aeg. Viskame koroonahaamri nurka

„Nende jõulude ajal ei peata meid miski!” kuulutab Briti kaubandusketi Tesco tänavune jõulureklaam mässumeelselt, saateks Queeni laul „Don’t Stop Me Now”.

Queenil on praeguse pandeemia kontekstis üks veelgi tähenduslikum laul: „The Show Must Go On”, mis salvestati umbes aasta enne bändi laulja Freddie Mercury surma. Kui aidsi põdev Mercury laulis, et sõu peab ikka jätkuma, teadis ta, et ei ela enam kaua. 24. novembril 1991 ta elavate hulgast lahkuski.

Kas aidsi riskigruppi kuulunud Mercury oleks elanud alalhoidlikumalt ja tervislikumalt, kui oleks 1980-ndatel murelikult jälginud teateid hoogu koguvast pandeemiast?