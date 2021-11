Riigi võitlus väärinfoga: õpetame inimestele meediakirjaoskust, pahatahtlikkusest teavitame politseid

Postimees kirjutas täna, et maailmas on 13 peamist vaktsiinidega seotud valeinfo levitajat, kes kallutavad libainfo libedale teele ka eestlasi. Kui hästi on nendega kursis riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakond, rääkis selle juht Kersti Luha.