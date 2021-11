Tallinna kinnisvaraturu anomaalia. Ootamatult on tekkinud korterite defitsiit

Kinnisvaraturul peetakse tervislikuks järelturu korterite nn laojäägiks kolme kuni kuut kuud. See tähendab, et kortereid võiks turul olla kogu aeg just nii palju, et need kataksid sellise ajavahemiku vajaduse. Tallinna statistikat vaadates on näha, et osas piirkondades on pruugitud korterite jääk napilt üle ühe kuu. Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul tekitab see tugevat hinnasurvet. Millal võiks olukord paremaks muutuda? Loe alljärgnevat lugu ja saad teada.