JUHTKIRI | Hoiame pea Kremli asjus külma

Niisuguse poliitika valguses on igati loogiline sõjalise jõuga ähvardada. Ent millised võiksid olla edasised stsenaariumid? Vene välisluure märgib, et Ukraina sündmused meenutavad 2008. aasta Gruusiat, mida Venemaa humanitaarmissiooni all viimaks ründas. See on tõesti hoiatus, kuid väga väikesele lugejaskonnale. Mingit elanike sõjaks ette valmistamist meedias praegu ei käi.