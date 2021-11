PPA peadirektor Elmar Vaher: PPA laevastik on merel

Võib ette tulla päevi, kui kaater käib vee peal ainult mingile juhtumile reageerimas ja ülejäänud aja töötab selle meeskond maismaal – teeb liiklusjärelevalvet või lahendab perevägivallajuhtumit. Samas on ka nädalaid, kus näiteks rannafestivali tõttu on suur osa piirkonna veesõidukeid vee peal ja patrullime seal vajadusel ööpäevaringselt. Arvestades, et väiksemaid veesõidukeid kasutame vaid navigatsioonihooajal, siis on nende kasutuskoormus väiksem ka selle tõttu.

PPAl on väga hea kogemus, kuidas laevad kai äärest merele saada ja olen veendunud, et riigi laevastike reform on hädavajalik. Riik peab maksumaksja raha majandama targalt nii, et Eesti inimeste turvalisus oleks tagatud. See tähendab, et veesõidukid peavad olema maksimaalselt kasutuses ja kõigi seotud asutuste ülesanded olema kvaliteetselt täidetud. PPA jaoks on tähtis inimelude päästmine, reostustõrje, väikelaevade kontroll, veesõidukite tuvastamine ja üldine avaliku korra tagamine, samuti oleme tihtilugu ainsad, kes saavad abivajaja väikesaarelt haiglasse aidata. Kui kõik need asjad on tehtud, siis ei oma tähtsust, mis värvi on see laev ja mis vormi kannab laevameeskonna liige. Kõige tähtsam on tagada turvalisus merel.