Taavet Hinrikus sööb kõike, mis meeldib. "Elu peab ikkagi mõnus olema!"

IT-ettevõtja Taavet Hinrikuse (40) toiduhuvi sai alguse täisealisena ja abikaasa Silvia on seda huvi süvendada aidanud. Eelkõige tuleb Taavetile meelde 2002. aastal sõpradega mööda Euroopat tehtud kolmenädalane autoreis, kus prooviti põnevaid toite. Söögielamusi sai ka Aasias, kus Taavet hakkas sageli käima juba 2004. aastal Skype’is töötamise ajal. Enne Wise’i asutamist jõudis ta Singapuri INSEAD-is magistrikraadi omandada, õpingute ajal elas ta kaks kuud Prantsusmaal.

„Pärast nelja kuud Aasias läksime Prantsusmaale jõudes koos koolikaaslasega, kellele samuti hea toit meeldib, suvalisse supermarketisse ja ostsime meeletu hurraaga kokku kotitäied veini ja juustu. Singapuris palavaga väga veini ei taha ja see on seal ka kallis, nii et pärast seda oli suur isu veini, korraliku saia ja hea juustu järele.”

Toidu puhul on Taaveti arvates kõige olulisem värske tooraine, kuid iga toiduelamus sõltub ootustest, inimestest ja keskkonnast.