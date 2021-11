Türgi valuuta on vabalanguses. Erdoğan rahandussõjas taganeda ei kavatse

„See on nagu õudusfilm,” ütles üks investeerimisanalüütik Financial Timesile, rääkides Türgi valuuta hetkeseisust. Suur šokk tabas riigi rahandussektorit teisipäeval, kui korraga oli Türgi liir langenud dollari ja euro suhtes 15% võrra, päeva lõpuks oli langus siiski väiksem.

Viimati langes liiri väärtus ühe päevaga nii palju 2018. aasta valuutakriisi ajal ning see tõi kaasa ulatusliku majanduslanguse ja suure inflatsiooni.

Kui aasta tagasi oli üks euro väärt 9,5 liiri, siis nüüd saab ühe euro eest üle 14 liiri. Sel aastal on Türgi liiri väärtus kahanenud 43% võrra, kuid viimase nädalaga on see kukkunud lausa 22% võrra.