Eesti Filharmoonia Kammerkoori album Schnittke ja Pärdi muusikaga on Grammy nominent

Eesti Filharmoonia Kammerkooril ja Kaspars Putninšil on kujunenud BIS Recordsiga aastatepikkune tulemusrikas koostöö. Sama plaat pälvis hiljuti oktoorbikuu Diapason d’Or auhinna ning eelmises koostöös valminud album, samuti Schnittke ja Pärdi loominguga, võitis 2018. aastal maineka Gramophone’i auhinna. Peatselt on ilmumas BIS Recordsi alt juba ka järgmine plaat – Rahmaninovi „Püha Johannes Kuldsuu liturgia“ (op 31).

Eesti Filharmoonia Kammerkoori plaadid on kahel korral võitnud GRAMMY auhinna – 2007. aastal Paul Hillieri salvestatud „Arvo Pärt. Da Pacem” (Harmonia Mundi) ja 2014. aastal Tõnu Kaljuste plaadistus „Arvo Pärt. Adam’s Lament” (ECM). Kammerkoori salvestisi on varem erinevates kategooriates Grammy-auhinna kandidaadiks esitatud 15 korral. Koostöös mainekate plaadifirmadega, nagu ECM, Harmonia Mundi, Virgin Classics, Carus, Ondine, BIS jt on välja antud ligi 80 salvestist ning paljud neist on saanud ka teisi auhindu, sh Diapason d’Or, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Danish Music Award, de Choc de l’Année Classica, Eesti Parima Klassikaalbumi tiitlid, ajakirja Classica tunnustus jt, korduvalt on salvestised jõudnud Billboardi edetabeli esikümnesse. 2020. aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti Filharmoonia Kammerkoori kümne parima koori hulka maailmas.