Memoriali asejuht Nikita Petrov: käsk meid sulgeda on antud Kremlist kõige kõrgemalt

Nõukogude režiimi kuritegusid uuriva Memoriali asejuhi, ajaloolase Nikita Petrovi sõnutsi ei sobi Venemaa võimudele see, et nende ühendus räägib Nõukogude impeeriumi kuritegudest, samal ajal kui võimud üritavad kultiveerida Nõukogude riigi ja suure isamaasõja kultust.Petrov ütleb, et Memoriali kohta on esitatud kaks kaebust, üks Moskva prokuratuuri ja linnakohtusse Memoriali õiguskaitsekeskuse peale ning teine Venemaa peaprokuratuuri ja ülemkohtusse rahvusvahelise keskuse Memorial peale. Mõlemad kaebused anti sisse samal päeval, 8. veebruaril 2021 ja on praktiliselt identsed, seega on näha, et aktsiooni oli planeeritud. Memoriali kohta esitatud kaebused on koostatud väga nõrgalt, neis on kokku võetud mingid vanad rikkumised, mis on juba ammu likvideeritud. Neil pole isegi mingeid süüdistusi, aga nähtavasti on käsk antud kõige kõrgemalt, tunnistab Petrov.Miks Memoriali tahetakse likvideerida, sellest loe alljärgnevast intervjuust.