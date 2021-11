TAGATUBA | Kristina Kallas: elutähtsatel ametikohtadel tuleks vaktsineerimine kohustuslikuks teha

Kesknädala hommikul jõudis Kristina Kallas pealinna pärast lühikest peatust Tartus peaaegu otse Põlva hooldekodust, kus ta käis vabatahtlikult abiks. Kuidas see juhtus, mida ta seal koges? Eesti 200 juht räägib intervjuus veel, et peab vajalikuks teha vaktsineerimine osaliselt kohustuslikuks, hindab oma erakonna valimistulemust ning lubab saada riigikogu valimisteks kokku tuntud ja kõva meeskonna. Ta loodab, et endine president Kersti Kaljulaid tuleb poliitikasse. Kas Eesti 200 ridades?



