KULTUURIBIIT | Saksofonisti ja helilooja Tobias Tammearu playlist

2020. aastal andis ansambel välja debüütalbumi „Bivium“, mis on pälvinud palju positiivset vastukaja kuulajatelt ja kriitikutelt ning nüüd on hea võimalus seda Jõulujazzi kuulajatel nautida. Sel pühapäeval, 28. novembril on hea võimalus nautida loomingut kõnealuselt heliplaadilt Kumu auditooriumis.

Tobias Tammearu Trio eesmärk on kaotada oma muusikas stereotüüpsed rollid, luues absoluutse võrdsuse, ühtse hingamise ja pannes saksofonisti, bassisti või trummari ebatavalistesse olukordadesse.

Millist muusikat kuulab saksofonist aga ise? Kuula eluliste lugudega vürtsitatud noppeid.

The Kandinsky Effect “Re:Jungle”

The Kandinsky Effect’i muusika paigutub ideaalselt minu insipiratsioonilaekasse. Tegemist on üsna intrigeeriva koosseisuga - saksofon, basskitarr ja trummid marineeritud rohkete helimaastike ja -efektidega. Juhtumisi töötan igapäevaselt samasse “liigasse” kuuluva koosseisuga, ja siinkohal on The Kandinsky Effect’ilt palju õppida.

Ben Wendel High Heart “Burning Bright”

Ben Wendelit võib pidada saksofonistide triatleediks — virtuoos, hämmastav helilooja ja improvisaator. Olen üritanud leida külgi tema muusikas, mis mulle korda ei läheks. Siiani on kõik jõupingutused tulemusteta. Tema värskeim album “High Heart” toob lavale kokku minu suurimad eeskujud nagu Shai Maestro, Gerald Clayton, Nate Wood jt. “Burning Bright” jäi mulle kõrvu oma meloodia arenduse ja staatilisuse poolest. Muusika ei pea alati kasvama ja kahanema, vahel on väga mõnus istuda ühes kohas ja kulgeda. Isegi kui tegemist on väga eredalt põleva leegiga, nagu seda on Ben Wendeli “Burning Bright”.

Nate Mercereau Joy Techniques featuring Terrace Martin

Minu värskeim avastus. Täielik hea tuju muusika. Mängin igal hommikul.