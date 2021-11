JUHTKIRI | Anname raviraha patsiendi hoolde

2017. aastal kardeti suurt probleemi sellest, et väga vähe hambaarste sõlmib hüvitise kasutamise lepingu. Need kartused ei ole päriselt täitunud, sest haigekassa on suutnud veenda süsteemiga ühinema kaks kolmandikku hambaraviasutusi. Suurem häda on see, et hüvitis on nii väike (kuni 50% arvest, aga mitte üle 40 euro aastas), et hammaste korras hoidmiseks peab patsient ise ikkagi kõvasti juurde maksma. Suure ravivajaduse korral 70–85%. Pole siis ime, et viimase viie aasta jooksul pole tervelt kaks viiendikku täiskasvanuid kordagi hambaarsti juures käinud.