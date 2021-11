Mõjukad musta kassi ei karda

Kirik üritab veenda inimesi ebausukommetest lahti ütlema. Sellest lähtuvalt on 2021. aasta mõjukate edetabelist kõige ebatõenäolisem „ebausklik” EELK peapiiskop Urmas Viilma. Kuidas ta suhtub uskumisse, kes tohib kanda lähedase kirstu ja kes mitte, kas kirst tuleb hauda lastes katta linaga või ei? Millised rituaalid on kogenud teatriinimestel? Kas tõesti ei karda olümpiavõitja õnne pöördumist ka siis, kui võistlus on seotud õnnetuks peetava arvuga 13? Loe alljärgnevast loost.