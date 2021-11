Alates möödunud aasta oktoobrist on Euroopa Liit Valgevene vastu kehtestanud sanktsioone neljal korral, järk-järgult on nende sihtmärkide loetelu kasvanud. Hetkel on sanktsioonid kehtestatud 166 isikule ning 15 ettevõttele.

Novembri lõpuks peaks EL heaks kiitma ka viienda sanktsioonipaketi. Eesti välisminister Eva-Maria Liimets ütles hiljuti, et liikmesriigid peavad veel sanktsioonide nüanssides kokkuleppele jõudma ning EL peab need seejärel ka juriidiliselt korrektselt vormistama.