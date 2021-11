TLÜ Akadeemilise Raamatukogu direktoriks valiti taas Andres Kollist

Andres Kollist (s 1948) on keemiateaduste kandidaat ja ühiskonnategelane ning Keskerakonna liige.

Akadeemilist Raamatukogu ootab ees uue korpuse rajamine. Kollist täpsustas, et uue korpuse rajamisel on teretulnud koostöö Keemilise- ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ning Tallinna linnaga: „Ruumilise lahenduse ilmestamiseks oleme Alver arhitektid büroost tellitud eskiisi nimega „Lugemis-, haridus-, õpi-, teadus-, kultuuri-, kunsti-, sündmus- ja konverentsikeskus“. See pikk nimi iseloomustab hästi neid püüdlusi, millega plaanitav keskus eelistatult täita kavatsetakse. Loomulikult, mida rohkem tegevusi lisaks raamatukogule ka ülikool siia toob, seda parem.“