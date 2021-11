KOLUMN | Jaak Jõerüüt: nähtavad ja nähtamatud mõjutajad

Mõjukuse ja mõjutamise teema käsitlemine on tänuväärne ja vaevalt et Eesti Päevalehe toimetus isegi täpselt aimab, kuhu kõikjale see võib mõtteid suunata.

Küsimus on pealtnäha lihtne: kes on mõjukad? Vastused on kõike muud kui lihtsad, mitte ainult seepärast, et kellegi mõju teistele ongi äärmiselt keeruline mõõta, vaid ka muudel põhjustel. Mõjukate nimekirja koostasid ajakirjanikud oma arvamuste ja tunnete järgi, ja üldistatult võib öelda, et mõjukust vaadeldakse (tajutakse? mõistetakse?) praeguses maailmas mõõdetavate ja päris materiaalsete väljundite kaudu ning ajas väga piiratult.