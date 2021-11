Tippkvartett Signum: tuleb olla avatud, siis saad ka puudutatud

Mida kujutab endast see kammeransamblite kõige kuulsam koosseis? Signum Quartetti esimene viiul Florian Donderer, kes on olnud aastaid Paavo Järvi Eesti festivaliorkestri kontsertmeister ja töötanud palju ka teiste Eesti orkestritega (Tallinna kammerorkester, ERSO) ütleb, et keelpillikvartetti on alati peetud kammermuusika kõrgeimaks kunstiks. Keelpillikvartett on harmooniline keel, mis arenes klassitsismiajastul täiuseni. Mida pakub üks Euroopa kuulsamaid tippkvartette Signum eestlastele, sellest loe alljärgnevast loost.