REPORTAAŽ | ERSO külaliskontsert Poolas. Täissaal võttis muusikud vastu ovatsioonidega

Tänavuse Kesk- ja Ida-Euroopa muusikafestivali Eufonie keskne teema oli romantism. Eesti muusikutest osales Eufonie festivalil veel dirigent Anu Tali, kes andis kontserdi koos Poola raadio sümfooniaorkestriga.

ERSO direktor Kristjan Hallik ütleb, et oma kodusaalist aeg-ajalt välja minna on orkestrile kindlasti vajalik. ERSO kontsertmeister Arvo Leibur lisab, et pärast pikka välisesinemiste pausi mängida oli hea ja kodune tunne ning sellest on olnud puudus.

Kuidas ERSO-l Poolas läks, sellest loe alljärgnevast loost.