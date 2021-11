EPL HOLLANDIS | Uuteks piiranguteks valmistuvad hollandlased on olukorraga leppinud

Miski ei liida rahutustes osalenud jalgpallifänne, hipisid, paremäärmuslasi ja teisi vastandlikke huvigruppe rohkem kui umbusk peaminister Mark Rutte valitsuse vastu. Riigis pole valitsuskoalitsiooni suudetud moodustada alates märtsist, ja kuigi Rutte on nüüdseks üks Hollandi pikemaaegseid valitsusjuhte, on ta siiani ametlikult kõigest peaministri kohusetäitja.

Kehv kommunikatsioon rahva ja juhtide vahel on inimesed ära väsitanud. „Hollandlased tunnevad, et valitsus süüdistab neid piirangute eiramises. Selle asemel et toetada, ütleb riigi juhtkond: teie olite hooletud ja nüüd peame piiranguid karmistama,” ütles üks kohalik.