Omikrontüvest on vähe teada, ent ärevus levib üle ilma

Muret tekitab praegu eeskätt see, et uuel tüvel on hulganisti mutatsioone just piirkonnas, mis mõjutab viiruse võimet organismi tungida. Mõned viiruse ogavalguga seotud mutatsioonid on uurijatele tuttavad juba varasemast ja neid peetakse näiteks põhjuseks, miks juba tuttav deltatüvi on osutunud nii nakkavaks.

Avastusest teatati kõigepealt Lõuna-Aafrika vabariigist ja Botswanast. Seniste andmete järgi on omikrontüvi hakanud mitmes Lõuna-Aafrika piirkonnas domineerima, mis näitab samuti, et see võib levida teistest tüvedest edukamalt. Eksperdid rõhutavad siiski, et variandi tegeliku nakkavuse ja ohtlikkuse kohta pole veel piisavalt palju teada. Kehtima jääb soovitus, et vaktsineerimine kaitseb märksa paremini tõsise haigestumise eest ja aitab paljudel juhtudel vältida ka nakatumist. „Me ei ole seni veel näinud ühtegi nn muret tekitavat varianti, mis suudaks vaktsiinide mõju täiesti vältida,” lohutab Emory ülikooli viroloog Boghuma Kabisen Titanji ajakirjas Atlantic.