JUHTKIRI | e-Eesti suudaks omikroni ohjeldada

Esialgu me midagi sellist kindlalt väita ei saa, kuid senised märgid näitavad, et kreeka tähestiku järgi omikroni nime saanud variant võib olla tõesti suuteline väga tõhusalt levima. Sellepärast on uue tüve vaos hoidmiseks praegu astutavad kiired sammud igati mõistetavad.

Erinevalt Soomest, kes ei lubanud kohe maale hiljuti mitmes Lõuna-Aafrika riigis käinud mittekodanikke, on Eesti otsustanud jääda ootama ja vaatama. Hea on, et reisilt tulijad saavad nüüd teha lennujaamas tasuta PCR-testi. Meede oleks täiesti tõhus, kui seda teeksid kõik. Elu näitab midagi muud. Näiteks eile läks testi tegema vaid kümmekond Egiptusest saabunud lennuki reisijat.

Omikroniga seotud maadest saabujad tuleks registreerida ja nendega tegeleda. Praegu on võimalik kontaktide jälgimisega viirus kontrolli all hoida.

Passiivse käte laiutamise asemel peaks Eesti rakendama seda, mida oskame kõige paremini. Digiriigil on olemas kõik hoovad, et praeguses faasis omikroni tüvel silma peal hoida. Me saame nn ohtlikest riikidest saabujad registreerida ja nakkuse ilmnedes nende kontaktid kiiresti tuvastada. Seda tulekski teha. Praegu suudame veel viirust kontrollida.

Ei maksa naiivselt loota, et suudame hoida end omikronist päris puutumata. Ent väga tähtis on aega võita ja tema levikut pidurdada. Pfizer ja Biontech on juba teatanud, et suudavad teha pooleteise kuuga valmis ka omikronile mõjuva vaktsiini ja hakata seda saja päeva pärast tarnima. Seni tuleb olla valmis kõige halvemaks ja samal ajal loota paremat: võibolla selgub hoopis, et vahest polegi omikron teistest tüvedest hullem.