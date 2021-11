„Kuldse templi” etendustes tantsib peaosa samurai perekonnast pärit Jaapani tantsija

Teet Kase sõnul on „Kuldse templi” näol tegemist meditatiivse etendusega, mis võtab vaataja mõnusalt oma teekonnale kaasa ja räägib süviti nendest asjadest, millele meil endal enamasti pole aega mõelda. „Vanast samurai klannist pärit kirjaniku Yukio Mishima raamat, millele ballett toetub, on keeruline ja vastakaid tundeid tekitav – autor oli tuline jaapanlaste sisemise uhkuse ja kultuuri säilimise eest seisja. „Kuldne tempel” on suurepärane võimalus avastada oma sisemaailma ja näha, mis on meie endi sees peidus.”

Etendus räägib noormehest, kellele isa on lapsepõlves väga palju kõnelenud ülistavalt kuldsest templist, nii et see vallutab tema meeled ja hakkab tema elu segama. Peategelasel on väike hälve kokutamise näol ning ta ei saa end nii kiiresti väljendada kui soovib – see on pannud ta elama sissepoole, mis omakorda viib ta destruktiivsuseni. Teda häirib templi perfektsus, ta tunneb, et peab selle ilu hävitama ning otsustab end koos templiga põletada. Ent siiski tekib temas ellujäämisinstinkt ja ta jookseb templist välja, olles ise šokis.

Kask lisab, et tänapäeva ühiskonnas on sageli enesesse vaatamine keerukas, sest meie meeleelundeid hoitakse pidevalt hõivatuna. „Jaapanlased on aga tuntud oma vaikiva kommunikatsiooniga, kasutavad sõnu ratsionaalselt ning neis käib pidev dialoog oma „kolmanda silmaga”. Tahtsime tuua selle ka meie inimesteni. Otsustasime läheneda läbi metafooride, kasutades etenduses kuldse tuhast tõusva fööniksina naist ning templi metafoorina tšellot. Leidsime laulja, kellel on õige hääl ning kes mängib oma osa intelligentselt ja mõjusalt. Tšello osa templina on olla aga kutsuv ja sidet otsiv ning samas väljakutset esitav – ta ütleb, et tegele minuga, aga kui sa oled minust parem, siis hävita mind!”