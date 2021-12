„Keskeltläbi on ühe patsiendi ööpäevane raviarve tuhat eurot,” kirjeldab intensiivravi keskuse juhataja Kristo Erikson. „Niipea kui on vaja lisaprotseduure, suureneb ka arve."

„Vaktsineerimata patsiendi haiglaravi on keskmiselt 1000 euro võrra kulukam, neid on ka kordades rohkem,” ütleb haigekassa analüütikaosakonna juhataja dr Kadri Haller-Kikkatalo. „COVID-19 ravi on kokku nõudnud üle 100 miljoni euro."