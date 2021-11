JUHTKIRI | Elust peaks saama lahkuda väärikalt

Mõistagi pole tegemist mustvalge lahendusega. Õhku jääb palju küsimusi. Neist üks keerulisemaid puudutab vaimuhaigeid, kelle puhul on raske hinnata, kas surmatahe on ikka adekvaatne. Teine käib kogu ühiskonna kohta. Abistatud enesetapp võib tunduda liiga kerge alternatiivina sellele, et tagada väärikas eluõhtu, kus eakas ei pea end tundma koormana.

Teiste maade kogemus peaks andma julgust otsustada. Elu ei kipu tohtri käe all lõpetama niivõrd allasurutud ja vaesed, kuivõrd keskklassi kuuluvad inimesed. Praktiliselt polegi kinnitust leidnud teateid, et võimalust oleks kuritarvitatud, ehkki see ei pruugi nii jääda. Inimloomust teades tuleb vähendada miinimumini võimalust, et abistatud enesetappu kasutataks lihtsalt kellestki lahtisaamiseks.