Kähmlus Sikupilli trammipeatuse taga lõppes tapmisega. „Mida ma pidin tegema? Kas ma pidin surema?”

22-aastane Valentin Krutõh on viimased kuud istunud vahi all. Tema noalöökidest kaotas jaanuari viimasel päeval elu 35-aastane Aleksei*. Krutõh vannub, et tegutses hädakaitse seisundis ja muud varianti tal ei olnud kui noaga vastasele rindkerre äsada.