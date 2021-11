Kurdi päritolu Saksa poliitik: läänemaailm hävitab ennast

Kristlik-demokraatlikku liitu (CDU) kuuluv Torpak rääkis intervjuus, et islamistide huvides on näidata moslemeid kui ohvreid. Selle arusaama on tema sõnul kriitikavabalt üle võtnud lääne pahempoolsed.

Te ise olete sündinud väljaspool Saksamaad ja edukalt lõimunud. Miks on siiski palju neid, kellel see ei õnnestu?

Sellel on palju põhjuseid. Esmalt tuleb rõhutada seda, et moslemitest migrandid ei moodusta poliitiliselt ega kultuuriliselt monoliitset blokki. Nende hulgas on ilmalikke ja liberaalseid inimesi, kes jagavad vaba maailma demokraatlikke väärtuseid ja elavad selles väärtusruumis oma igapäevast elu. On olemas poliitilises mõttes äärmuslikud moslemid, kellest kõik ei kaldu vägivalda. Kuid nende eesmärk on läänemaades sisse seada islamikord. Nende jaoks jagunevad inimesed rangelt „usklikeks” ja „uskmatuteks”, nad on vastu igasugustele vabadustele ja võrdsusele, samuti integratsioonile. Nad kasutavad ära demokraatlikke struktuure ja institutsioone, et õõnestada demokraatlikku ühiskonda. Pole mõtet rääkida paralleelühiskondadest, nende inimeste eesmärk on asendada nüüdisaegne läänelik ühiskond oma „kontraühiskonnaga”.